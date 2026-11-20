बॅालीवुड की एक्ट्रेस डायना पेंटी का जन्म 2 नवंबर 1985 को मुंबई की एक पारसी फैमिली में हुआ। उन्होनें 2005 से मॉडलिंग करना शुरू किया। जल्द ही भारत के टॅाप डिजाइनरों के लिए रैंप किया और देखते ही देखते साल 2012 में वे भारत की टॅाप मॅाडल्स में गिनी जाने लगी।

साल 2012 में ही उन्होंने फिल्म कॅाकटेल से बॅालीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में वे सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण संग कॅामेडी करती नजर आईं। कॅाकटेल फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया।

लेकिन फिर उनका करियर रुक सा गया पर 4 साल के ब्रेक के बाद डायना ने फिल्म हैप्पी भाग जाएगी से फिर बॅालीवुड में कमबैक लिया। हाल में उन्होंने फरहान अख्तर संग फिल्म लखनऊ सेन्ट्रल में काम किया।

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