द्वारकाधीश मंदिर, भगवान कृष्ण को समर्पित है, यह मन्दिर उत्तरप्रदेश के कानपुर में कमला टावर के पास स्थित है। द्वारकाधीश का शाब्दिक अर्थ है 'द्वारका का राजा' और यह हिंदू भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है। जुलाई और अगस्त के बीच श्रवण माह के दौरान, झूला या स्विंग त्योहार यहां बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है।



त्यौहार के दौरान, भगवान कृष्ण की मूर्ति नए कपड़े, फूल और गहने के साथ लिपटी हुई है। राधा की मूर्ति, जो भगवान कृष्ण के साथियों में से एक थी। उत्सव के दौरान स्विंग पर अपनी मूर्ति के साथ रखी गई थी। त्योहार के समापन दिवस पर, प्रसाद या मिठाई भक्तों को वितरित की जाती है।



भगवान् कृष्ण और उनकी सहचरी राधा के साथ यह त्योहार मनाने से अधिक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। वे दोनों भगवानों को रंगीन कपडे पहनाते हैं और उन्हें झूले में रखकर झूले से बंधी हुई पतली रस्सी से उन्हें झुलाते हैं। अनुष्ठान करते हुए वे खुशी के गीत गाते हैं।



कानपुर का द्वारकाधीश मंदिर अपने झूले के लिए प्रसिद्ध है जहां भक्त अत्यंत उत्साह के साथ देव युगल को झूला झुलाया जाता है।



और पढ़ें