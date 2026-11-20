हजरतगंज उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्य में लखनऊ के दिल में स्थित एक प्रमुख शॉपिंग क्षेत्र है। बाजारों के अलावा, इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, होटल, थिएटर और कार्यालय भी शामिल हैं।

इतिहास

सन् 1827 में, तत्कालीन नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने चीन बाजार और कप्तान बाज़ार को पेश करने के द्वारा गंज बाजार की नींव रखी। सन् 1842 में, नवाब अमजद अली शाह के बाद इस क्षेत्र का नाम बदलकर हजरतगंज में बदल दिया गया, जिसे उनके उपनाम 'हजरत' से लोकप्रिय माना जाता था।

सन् 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद, अंग्रेजों ने शहर का अधिग्रहण किया और हजरतगंज को लंदन की क्वीन स्ट्रीट के बाद तैयार किया गया। कई पुरानी मुगल शैली की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया और नए यूरोपीय ढांचे की शुरुआत हुई।

सन् 1929 - 32 में इमारत गाथिक शैली में पुनर्निर्मित की गई। जब अहमद शाह की मृत्यु हो गई, उनके बेटे वाजिद अली शाह को 10 लाख की लागत से सिब्तीबाद में निर्मित इमामबारा मिला। शानदार भवन को अब सिब्तीनाबाद इमामबारा कहा जाता है, जो एक केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है

भारतीय कॉफी हाउस प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान आया था और उसके बाद फिल्मिस्तान सिनेमा का स्वामित्व था जिसे आज साहू सिनेमा के रूप में जाना जाता है। सन् 1920 के दशक में, यह जगह पत्रकारों और लेखकों और विचारकों जैसे डॉ राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेपी, चंद्रशेखर से यशपाल, अमृतलाल नगर, भगवती चरन वर्मा और आनंद नारायण मुल्ला के लिए एक स्वर्ग बन गई जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।

2010 में, हजरतगंज के 200 वर्षों का जश्न मनाने के लिए तत्कालीन सरकार ने क्षेत्र के बदलाव के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। देश की प्रसिद्ध वास्तुकार नासीर मुनीजी ने कई साल पहले डिजाइन किए मूल बदलाव योजना को अंतिम योजना के आधार के रूप में काम किया था, जिसमें 30 करोड़ रुपये खर्च हुआ था।

हजरतगंज एक प्रमुख विक्टोरियन स्टाइल शॉपिंग क्षेत्र है। यह शोरूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, होटल, सिनेमाघरों, कार्यालयों और व्यवसायों को रखता है। हजरतगंज की दुकानें प्रसिद्ध लखनऊ चिकन सामग्री बेचती हैं। गुर्जरी, हथकरघा एम्पोरियम और गांधी आश्रम भी बाजार में स्थित हैं।

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