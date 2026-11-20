महात्मा बुद्ध के कई शिष्य में से एक थे जापान के होतेई, ऐसा माना जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह जोर-जोर से हंसने लगे। तभी से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया लोगों को हंसाना और खुश देखना है। होतेई जहां भी जाते वहां लोगों को हंसाते थे इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा, बाकि बौद्ध गुरुओं की ही तरह लाफिंग बुद्धा के भी अनुयायियों ने उनके हंसने के उद्देश्य को देश-दुनिया में फैलाया। वहां लोग इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखने लगे। चीन में लाफिंग बुद्धा को सब कुछ माना जाता है.

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