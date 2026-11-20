महिंद्रा स्कॉर्पियो भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी है। ये एसयूवी इंजन के मामले में दो ऑप्शन के साथ आती है पहला 2523 सीसी 4 सिलेंडर वाला इंजन जो कि 75 बीएचपी की पावर और 200 एनएम का टार्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस इंजन 2 व्हील ड्राइव के साथ आता है। दूसरा इंजन 2179 सीसी का है जो कि 140 बीएचपी की पावर और 320 एनएम का टार्क जनरेट करता है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है जो कि 4 व्हील ड्राइव के साथ आता है। सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन इस एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 10.13 लाख से 16.39 लाख रुपये तक है।

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