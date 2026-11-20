रितेश देशमुख फिल्‍म अभिनेता और फिल्‍म निर्माता हैं वे अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए खासे मशहूर हैं। रितेश का जन्‍म लातूर, महाराष्‍ट्र में हुआ थाा उनके पिता का नाम विलासराव देशमुख है जो कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे।



रितेश ने कमला राहेजा विद्यानिधि इंस्‍टीट्यूट फॉर आर्किटेक्‍चर और इंवायरमेंटल स्‍टडीज से आर्किटेक्‍चरल डिग्री प्राप्‍त की है। उन्‍होंने अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा से शादी की हैा उनका एक बच्‍चा भी है। रितेश के फिल्‍मी करियर की शुरूआत फिल्‍म 'तुझे मेरी कसम' से हुई थीा इसके बाद उन्‍होंने कई हास्‍य फिल्‍में की जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया।

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