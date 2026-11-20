श्रेयस तलपड़े मूलत: मराठी अभिनेता हैं, लेकिन उन्हें कई हिंदी फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। २7 जनवरी 1976 को मुंबई में जन्मे श्रेयस तलपड़े ने अपनी पढ़ाई श्रीराम वेलफेयर सोसाइटी हाई स्कूल अंधेरी मुंबई से की है। श्रेयस की शादी दीप्ति तलपड़े से हुई हैं, जो पेशे सैक्रेट्रिस्ट हैं। श्रेयस तलपड़े ने अपने कॅरियर की शुरआत मराठी फिल्मों और टेलीविजन की थी, जबकि फिल्म इकबाल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज में भी दर्शकों को अपने फनी किरदार से खूब हसा चुके हैं। वह साजिद की सीरीज हॉउसफुल में भी नजर आए हैं।

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