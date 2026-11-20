हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम तीन नदियों का " संगम " है। संगमा, संगम के लिए संस्कृत शब्द है। संगम का मुद्दा हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यहां के स्नान को पुनर्जन्म के चक्र से सभी के पापों और मुक्ति को दूर करने के लिए कहा जाता है।



ऐसा एक त्रिवेणी संगम, प्रयाग (इलाहाबाद) में दो भौतिक नदियां हैं - गंगा और यमुना - और अदृश्य सरस्वती नदी। साइट प्रयाग , भारत में है धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक कुम्भ मेला का स्थल, प्रत्येक 12 वर्षों में, वर्ष 1948 में महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की राख के विसर्जन की जगह भी थी।



भागमंडल कर्नाटक के कोडागु जिले में तीर्थ स्थान है। यह कावेरी नदी के ऊपर की ओर फैले हुए हिस्सों में स्थित है। इस स्थान पर, कावेरी दो सहायक नदियों, कन्निक और पौराणिक सुज्योति नदी से जुड़ गए हैं। इसे एक नदी संगम ( कंडल या त्रिवेणी संगमा , क्रमशः कन्नड़ और संस्कृत में ) के रूप में पवित्र माना जाता है।



ईरोड में त्रिवेणी संगम 3 नदियों, कावेरी, भवानी और अमुदा का संगम है। इन तीनों में से, अमुद नदी अदृश्य है और इसे भूमिगत रूप से प्रवाहित करने और नीचे से अन्य दो नदियों में शामिल होने के लिए कहा जाता है। इसे कुडुतुरै के नाम से भी जाना जाता है, जहां प्रसिद्ध संगमेश्वर मंदिर स्थित है।



मूवट्टुपुझा

कालीयार (काली नदी), थोडुपोज़यार (थोडुपोज़ा नदी) और कोठयार (कोठामंगल नदी) विलीन हो जाती है और केरल में मूवट्टुपुझा नदी बनती है और इसलिए इस स्थान को मोवाट्टुपुझा कहा जाता है।

मुन्नार

मुन्नार शहर जहां मुधिरपुर, नल्लथन और कुंडली नदियों का विलय हो जाता है, मन्नार का नाम शाब्दिक अर्थ है "तीन नदियों" मलयालम और तमिल में ।

इंद्रकुंड

इंद्रकुंड नासिक में, 2 पौराणिक नदियों अरुणा और वरुण गोदावरी से मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं।

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