सोमवार से गायब 19 वर्षीय किशोरी का शव आज तालाब में मिला, मचा कोहराम

Body of teenager found in pond उन्नाव में तीन दिनों से गायब किशोरी का शव तालाब में मिला।। शव पड़े होने की जानकारी मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।जिसकी शिनाख्त की गई। परिजनों ने बताया कि सोमवार को की शाम को शौच क्रिया के लिए गए थी। फिर वापस नहीं लौटी। खोजबीन किया गया। लेकिन नहीं मिली। 27 अगस्त को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। शव मिलते ही परिवारीजनों में कोहराम मच गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। घटना फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सरहा गांव निवासी 19 वर्षीय सोनम पुत्री रामखेलावन सोमवार 25 अगस्त की शाम को शौच क्रिया के लिए गई थी। फिर वापस नहीं लौटी। आज बुधवार को उसका शव तालाब में मिला। शव मिलने की जानकारी जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में शव को बाहर निकलवाया और मौके का निरीक्षण किया। परिजनों ने बताया कि सोनम सोमवार की शाम को घर से निकले थी। लेकिन वापस नहीं आई। काफी खोजने का प्रयास किया गया। लेकिन नहीं मिली। मंगलवार 26 अगस्त को थाने में शिकायती पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सफीपुर सोनम सिंह ने बताया कि युवती का शव तालाब में मिला है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनाक्रम की जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है।