सोमवार से गायब 19 वर्षीय किशोरी का शव आज तालाब में मिला, मचा कोहराम

Body of teenager found in pond उन्नाव में तीन दिनों से गायब किशोरी का शव तालाब में मिला।। शव पड़े होने की जानकारी मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।‌जिसकी शिनाख्त की गई। परिजनों ने बताया कि सोमवार को की शाम को शौच क्रिया के लिए गए थी। फिर वापस नहीं लौटी। खोजबीन किया गया। लेकिन नहीं मिली। 27 अगस्त को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। शव मिलते ही परिवारीजनों में कोहराम मच गया।‌ क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। घटना फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र की है।