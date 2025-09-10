नेपाल के बाद अब फ्रांस जल उठा: सड़कों पर एक लाख लोगों का गुस्सा फूटा, हिंसा और गिरफ्तारी

France Anti-Government Protests 2025: नेपाल के जन आंदोलन के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा (France anti-government protests) है। ताजा जानकारी के अनुसार, लगभग 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह-जगह हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। सरकार विरोधी इस बड़े प्रदर्शन (Paris protest today) ने पूरे देश को हिला दिया है, खासतौर पर राजधानी पेरिस को जहां प्रदर्शन सबसे उग्र रूप में सामने आया। फ्रांस की सड़कों पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दुकानों और सार्वजनिक इमारतों में तोड़फोड़ की गई। पेरिस, लियोन, मार्से और लिली जैसे शहरों में हिंसा की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आग की लपटें और पुलिस के साथ झड़पें साफ देखी जा सकती हैं।