जैश कमांडर का सनसनीखेज खुलासा, पाक आर्मी चीफ ने आतंकियों के जनाजे में सैनिकों को भेजने के दिए आदेश

खुलासे के मुताबिक, रावलपिंडी स्थित GHQ से जारी आदेश पर बहावलपुर के कोर कमांडर और अन्य सैन्य अधिकारी वर्दी में जनाजे में पहुंचे। यहां तक कि पाकिस्तानी पुलिस और नौकरशाही के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय सेना ने बाद में इन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक किए थे, जो इस घटना की पुष्टि करते हैं। कश्मीरी ने आगे कहा कि इस हमले में मसूद अजहर का परिवार "तहस-नहस" हो गया था, और पाक सेना ने इसे छिपाने की कोशिश की।