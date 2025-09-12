Patrika LogoSwitch to English

नेपाल में भूकंप आया, उत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए,क्या यह पहले से ज्यादा खतरनाक है ?

Nepal Earthquake 2025: नेपाल में 2025 में आए भीषण भूकंप से भारी तबाही हुई है। राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं।

भारत

MI Zahir

Sep 12, 2025

Nepal Earthquake 2025: नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों और सियासी भूचाल के बाद अब एक बहुत तेज भूकंप आया (Nepal Earthquake 2025), जिसने लोगों के बीच दहशत फैलाई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के इलाके भी प्रभावित (Nepal earthquake damage) हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, यह भूकंप शाम 7:52 बजे आया और इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई। झटके उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। सवाल यह है कि क्या यह भूकंप पहले से ज्यादा खतरनाक था और इसकी वजह क्या थी? नेपाल एक भूकंप-प्रवण क्षेत्र में आता है क्योंकि यह भारतीय और एशियाई प्लेटों के टकराव वाली जगह पर स्थित है। जब ये दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से टकराती हैं, तो जमीन में झटके (Nepal natural disaster) महसूस होते हैं। इसी वजह से नेपाल में बार-बार भूकंप आते रहते हैं। खासकर जो लोग कमजोर घरों में रहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा रहा। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू (Nepal earthquake relief efforts) कर दिए गए हैं।

पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई

नेपाल में आए इस भीषण भूकंप ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। सरकार और राहत एजेंसियां तेजी से प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं, लेकिन ऐसे प्राकृतिक हादसों से निपटना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। स्थानीय लोग भयभीत हैं और पुनर्निर्माण के लिए व्यापक सहायता की जरूरत है।

आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नेपाल सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने राहत कार्यों को तेज़ किया है। प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन मेडिकल सहायता, खाने-पीने की वस्तुएं और अस्थायी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेषज्ञ भी भूकंप के बाद संभावित झटकों पर नजर बनाए हुए हैं।

नेपाल के भूकंप-प्रवण इलाके में आवासीय सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर का भविष्य

क्या नेपाल की मौजूदा भवन सुरक्षा नीतियां भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? साथ ही, क्षेत्रीय सहयोग के तहत भारत और चीन से राहत कार्यों में किस तरह मदद मिल रही है, यह भी महत्वपूर्ण है।

क्या नेपाल सरकार और स्थानीय प्रशासन तैयार थे ?

नेपाल सरकार ने भूकंप के बाद राहत कार्यों को तेज़ी से शुरू किया है। सेना और स्थानीय प्रशासन आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में लगे हुए हैं। हालांकि, भूकंप की तीव्रता और अचानक आने की वजह से पूरी तैयारी करना मुश्किल होता है। फिर भी नेपाल के प्रशासन ने तेजी से काम करते हुए लोगों की मदद की है।

भूकंप से बचाव के लिए क्या-क्या किया जा सकता है ?

भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन सावधानी बरत कर नुकसान कम किया जा सकता है। घर और इमारतों को भूकंप-प्रतिरोधी बनाना, बचाव योजना तैयार रखना, आपदा के समय शांत रहना और सुरक्षित स्थानों पर जाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही, सरकारी निर्देशों और चेतावनियों का पालन करना भी अहम है।

क्या भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में ज्यादा समय लगेगा ?

भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें घरों, सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था फिर से स्थापित करनी पड़ती है। नेपाल सरकार और अंतरराष्ट्रीय सहायता संस्थान इस काम में लगे हैं, लेकिन यह काम महीनों या सालों तक भी चल सकता है। इसलिए लोगों को धैर्य रखना होगा और राहत कार्यों में सहयोग करना होगा।

नेपाल में भूकंप की ताजा जानकारी क्यों है जरूरी ?

बहरहाल नेपाल में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का तुरंत पता चलना और उसकी खबर फैलाना बेहद जरूरी होता है ताकि लोग सतर्क रहें और बचाव के कदम उठा सकें।इस भूकंप ने फिर से हमें याद दिलाया कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही, नेपाल जैसे भूकंप-प्रवण इलाके में बेहतर संरचनाएं और मजबूत प्रशासन होना कितना जरूरी है।

Updated on:

12 Sept 2025 08:29 pm

Published on:

12 Sept 2025 08:28 pm

Hindi News / World / नेपाल में भूकंप आया, उत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए,क्या यह पहले से ज्यादा खतरनाक है ?

