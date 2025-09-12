नेपाल में भूकंप आया, उत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए,क्या यह पहले से ज्यादा खतरनाक है ?

Nepal Earthquake 2025: नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों और सियासी भूचाल के बाद अब एक बहुत तेज भूकंप आया (Nepal Earthquake 2025), जिसने लोगों के बीच दहशत फैलाई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के इलाके भी प्रभावित (Nepal earthquake damage) हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, यह भूकंप शाम 7:52 बजे आया और इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई। झटके उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। सवाल यह है कि क्या यह भूकंप पहले से ज्यादा खतरनाक था और इसकी वजह क्या थी? नेपाल एक भूकंप-प्रवण क्षेत्र में आता है क्योंकि यह भारतीय और एशियाई प्लेटों के टकराव वाली जगह पर स्थित है। जब ये दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से टकराती हैं, तो जमीन में झटके (Nepal natural disaster) महसूस होते हैं। इसी वजह से नेपाल में बार-बार भूकंप आते रहते हैं। खासकर जो लोग कमजोर घरों में रहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा रहा। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू (Nepal earthquake relief efforts) कर दिए गए हैं।