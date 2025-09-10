Video: नेपाल में फंसे भारत के 700 लोग, राजस्थान के 31 तीर्थयात्री दो दिन से होटल में, कर रहे मदद की गुहार

Indians stranded in Nepal: नेपाल में जबरदस्त हिंसा के बाद इस समय हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। नेपाल में हाल ही में भड़के विरोध-प्रदर्शन(Nepal protests 2025) और आगजनी के चलते राजस्थान के कई तीर्थयात्री वहां फंस गए (Rajasthan tourists in Nepal) हैं। जानकारी के अनुसार, अनुमान के मुताबिक, जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा से करीब 700 भारतीय नागरिक इस समय नेपाल में फंसे हुए हैं। उदयपुर जिले से 31 लोग तीर्थ यात्रा के लिए नेपाल गए थे और वे पोखरा शहर(Pokhara violence news) में ठहरे हुए थे। वहां हालात बिगड़ने पर उनकी वापसी की उड़ान रद्द कर दी गई। ये सभी लोग पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे।