नेताओं की विदेश में ऐश, देश में जनता बेहाल: इस नेपाली लेखक ने पत्रिका को सीधे नेपाल से बताया काला सच

Nepal Gen Z Protests: नेपाल की राजनीति एक कारोबार बन गई थी। घोटाले, लूट, रिश्वत और सरकारी फंड का दुरुपयोग आम बात हो गई थी। नेताओं की संतानें विदेशों में महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहीं थीं, जबकि देश के अंदर बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए बहुत तरस रहे थे। देश में अराजकता (nepal protests) के इन हालात का जब सोशल मीडिया पर खुलासा हुआ, तो सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स (nepal protests hindi) पर ही रोक लगा दी। ऐसे में जनता की आवाज दबाने के कारण उनका गुस्सा उफन गया, यह तो होना ही था। नेपाल में बीते दिनों जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक राजनीतिक हलचल नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का विस्फोट था। इस पूरे घटनाक्रम को नेपाल के रौतहट जिले के गौर निवासी एक युवा साहित्यकार छात्र अल्ताफ फरेफ्ता (Altaf Farefta) ने सीधे नेपाल से अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने संपर्क करने पर पत्रिका के सामने न सिर्फ सच्चाई बयान की, बल्कि इस पूरे आंदोलन की ज़मीनी हकीकत को भी उजागर किया है।