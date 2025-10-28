पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़! एलओसी पर किया सीज़फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत से सीज़फायर पर सहमति जता दी थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना से सीज़फायर की शर्तों का पालन करने की उम्मीद करना समझदारी से परे है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर एलओसी (LoC) पर नापाक हरकत करते हुए सीज़फायर का उल्लंघन किया है। 26 और 27 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के लीपा वैली इलाके, जो कुपवाड़ा जिले के पास स्थित है, से भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की।