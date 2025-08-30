भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बोले- हम जम्मू-कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए भारत से भीख नहीं मांगेगा। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान डार ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बातचीत के लिए तैयार है।