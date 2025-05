भारत-पाक सीज़फ़ायर में ट्रंप की भूमिका के सवाल पर पाक उच्चायुक्त ने कह दी ये बड़ी बात

Trump role in India Pakistan ceasefire: इस शनिवार को शाम 5 बजे घोषित संघर्ष विराम की घोषणा दो परमाणु शक्तियों के सैन्य कमांडों की ओर से नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से की थी।

Trump role in India Pakistan ceasefire: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान स​मर्थित आतंकवादियों पर किए गए सैन्य ऑपरेशन सिन्दूर बंद होने के बाद इसका श्रेय लेने की खबर सुर्खियों में है। यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मोहम्मद फैसल से यू.के. के स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान पूछा गया कि क्या वे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम (ceasefire) समझौते में राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका (Trump India Pakistan) को स्पष्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त (Pakistan envoy on Trump) ने कहा: “नहीं, मेरे पास इसके बारे में विवरण नहीं है, लेकिन मेरे पास राष्ट्रपति ट्रंप पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने ‘ट्वीट’ किया (Trump Truth Social ceasefire) है कि उन्होंने इसमें भूमिका निभाई है। इसलिए यह बहुत अच्छा है अगर हमारे दोस्त शांति तक पहुँचने में हमारी मदद करने के लिए मौजूद हैं और फिर शांति के साथ बने रहते हैं।” ध्यान रहे कि इस समझौते की सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की थी, और उन्होंने इसे “पूर्ण व तत्काल युद्ध विराम” करार देते हुए अमेरिकी कूटनीतिक हस्तक्षेप (US diplomatic role India-Pakistan) को श्रेय दिया था।