संविधान बचाओ, भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर किया हमला

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई का काम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया जाता है। वर्तमान में सरकार इसका उपयोग विपक्ष को दबाने, डराने के लिए कर रही है। सरकार के खिलाफ जो बोला, उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी, उसके घर ईडी का छापा। इसके पहले जितनी भी सरकार थी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी किसी की भी। तब बोलने का अधिकार था। आज कोई बोल नहीं सकता।

भिलाई•Jun 29, 2025 / 08:18 pm• Abdul Salam

टाउनशिप के महात्मा गांधी, कलामंदिर में रविवार की शाम Mahatma Gandhi Kalamandir in the township on Sunday evening कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ कार्यक्रम किया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल former Chief Minister Bhupesh Baghel ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबसे पहला काम निर्वाचन का है। देश में इस वक्त निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं हो रहा है। वोट किसी को दो और वह मिल किसी को रहा है। मशीन बदला जा रहा है। एक मोहल्ला कांग्रेसी है, तो वहां के वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है।

भाजपा में शामिल होने वाले वाशिंग मशीन में धुल जाते पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वहीं जो भाजपा में शामिल हो गया, वह वाशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाता है, joined BJP become pure by being washed in a washing machine, जैसे गंगा में लोगों के पाप धुल जाते हैं। जो नहीं समझौता किए, उसके घर छापा। उस परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, जो देश की आजादी में सबकुछ कुर्बान कर दिया। इंदिरा जी और राजीव गांधी जी ने देश के लिए प्राण की आहूती दे दी। कार्यक्रम में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व राज्यमंत्री बीडी कुरैशी, पूर्व विधायक अरूण वोरा, महापौर नीरज पाल, पूर्व महापौर नीता लोधी, एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एंथोनी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर मौजूद थे।