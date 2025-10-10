Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Chhindwara Cough Syrup Case: कांग्रेस ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना को लेकर श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला। भोपल, छतरपुर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड का विरोध देखने को मिला।

3 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

Chhindwara Cough Syrup Case

Chhindwara Cough Syrup Case (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Chhindwara Cough Syrup Case: कांग्रेस ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना को लेकर श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला। भोपल, छतरपुर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड का विरोध देखने को मिला। राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहा, न्यू मार्केट में यह आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 24 बच्चे मर गए लेकिन पीएम मोदी ने सीएम डॉ. मोहन यादव से अभी तक कोई सवाल नहीं किया।

भ्रष्टाचार के जहर ने प्रदेश को जकड़ा: पटवारी

Chhindwara Cough Syrup Case

जीतू पटवारी ने आगे कहा कि, इसी प्रकार सीएम ने अभी तक उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल से कोई सवाल नहीं किया। सरकार बहाने बना रही है और पर्यटन उत्सव मना रही है। भ्रष्टाचार के जहर ने प्रदेश को जकड़ लिया है। सरकार हत्या कर जेब भर रही है। दूसरी ओर डॉ. सोनी की गिरतारी के विरोध में प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुयमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना आदि मौजूद रहे।

उज्जैन में कैंडल मार्च

उज्जैन में अमानक कफ सिरप(Chhindwara Cough Syrup Case) से प्रदेश में मासूम बच्चों की मौत को लेकर गुरुवार शाम कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। हाथ में मोमबत्ती लेकर कार्यकर्ता मौन रहते हुए चले और मृत बच्चों की आत्म शांति की कामना की। शहर जिलाध्यक्ष महेश परमार व शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में गोपाल मंदिर से कैंडल मार्च की शुरुआत की। अध्यक्षों ने आरोप लगया सरकार असंवेदनशील है।

देश के भविष्य नौनिहालों की जहरीले कफ सिरप से हुई असमय मृत्यु, और सरकार की खामोशी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में नकली दवाइया बेची जा रही हैं। कांग्रेसियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की।

जबलपुर में विरोध

जबलपुर में भी जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में सिविक सेंटर में कैंडल मार्च निकाला गया। नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा की अगुवाई में मोमबत्तियां जलाकर दो मिनट का मौन रखा गया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने इस त्रासदी में अपने बच्चे को खो दिया है। सरकार को जवाब देना होगा कि मासूमों की मौत के लिए जिमेदार कौन है। इस दौरान आलोक मिश्रा, अभिषेक चौकसे, कमलेश यादव, अमरीश मिश्रा, सतीश तिवारी, यश घनघोरिया, सचिन रजक, गीता तिवारी, अनुराग जैन गढ़वाल, सुमति मिश्रा, अतुल बाजपेई आदि साथ थे।

मासूमों की मौत पर राजनीति नहीं : सिंधिया

Jyotiraditya Scindia News (फोटो सोर्स : @JM_Scindia)

कांग्रेस के विरोध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। जबलपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे पूरा प्रदेश दुखी है। मासूमों की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी को मिलकर दोषियों पर सत कार्रवाई का प्रयास करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुयमंत्री प्रभावितों के घर से लेकर उपचार की स्थिति देखने अस्पताल पहुंच रहे हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए सिंधिया ने कहा कि सरकार संचार के क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में काम कर रही है। जल्द शासकीय उपक्रमों में फाइव जी तकनीक लागू की जाएगी। जबलपुर एयरपोर्ट के विकास की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ा बदलाव आया है।

ये भी पढ़ें

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान
छिंदवाड़ा
Lawyers refuse to represent the owner of a company that manufactures poisonous cough syrup
#CoughSyrupCaseमें अब तक
Chhindwara Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Coldrif owner arrested

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर बाद कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Cough Syrup Case Shocking Update

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Death Case Big Breaking

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Lawyers refuse to represent the owner of a company that manufactures poisonous cough syrup

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case

‘जहरीली कफ सिरप’ से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

Cough Syrup Case

एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case

4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 12:46 pm

Published on:

10 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बन गया फॉर्मेट, Cyber ​​Fraud से बचाएगा ये हेल्प लाइन नंबर…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

OBC आरक्षण पर एमपी में सियासी जंग तेज, कांग्रेस के हमले पर मंत्री का बड़ा पलटवार

MP Politics on OBC Reservation Case
भोपाल

NGT ने सब्मिट की रिपोर्ट, 7 से ज्यादा गांवों में पक्के निर्माण

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Case Shocking Update
भोपाल

एमपी में बारिश का नया सिस्टम होगा एक्टिव, बढ़ रही ठंड, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather Heavy Rain
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.