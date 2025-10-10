छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

कांग्रेस के विरोध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। जबलपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे पूरा प्रदेश दुखी है। मासूमों की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी को मिलकर दोषियों पर सत कार्रवाई का प्रयास करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुयमंत्री प्रभावितों के घर से लेकर उपचार की स्थिति देखने अस्पताल पहुंच रहे हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए सिंधिया ने कहा कि सरकार संचार के क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में काम कर रही है। जल्द शासकीय उपक्रमों में फाइव जी तकनीक लागू की जाएगी। जबलपुर एयरपोर्ट के विकास की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ा बदलाव आया है।