छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Chhindwara Cough Syrup Case
Chhindwara Cough Syrup Case: कांग्रेस ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना को लेकर श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला। भोपल, छतरपुर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड का विरोध देखने को मिला। राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहा, न्यू मार्केट में यह आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 24 बच्चे मर गए लेकिन पीएम मोदी ने सीएम डॉ. मोहन यादव से अभी तक कोई सवाल नहीं किया।
जीतू पटवारी ने आगे कहा कि, इसी प्रकार सीएम ने अभी तक उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल से कोई सवाल नहीं किया। सरकार बहाने बना रही है और पर्यटन उत्सव मना रही है। भ्रष्टाचार के जहर ने प्रदेश को जकड़ लिया है। सरकार हत्या कर जेब भर रही है। दूसरी ओर डॉ. सोनी की गिरतारी के विरोध में प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुयमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना आदि मौजूद रहे।
उज्जैन में अमानक कफ सिरप(Chhindwara Cough Syrup Case) से प्रदेश में मासूम बच्चों की मौत को लेकर गुरुवार शाम कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। हाथ में मोमबत्ती लेकर कार्यकर्ता मौन रहते हुए चले और मृत बच्चों की आत्म शांति की कामना की। शहर जिलाध्यक्ष महेश परमार व शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में गोपाल मंदिर से कैंडल मार्च की शुरुआत की। अध्यक्षों ने आरोप लगया सरकार असंवेदनशील है।
देश के भविष्य नौनिहालों की जहरीले कफ सिरप से हुई असमय मृत्यु, और सरकार की खामोशी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में नकली दवाइया बेची जा रही हैं। कांग्रेसियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
जबलपुर में भी जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में सिविक सेंटर में कैंडल मार्च निकाला गया। नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा की अगुवाई में मोमबत्तियां जलाकर दो मिनट का मौन रखा गया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने इस त्रासदी में अपने बच्चे को खो दिया है। सरकार को जवाब देना होगा कि मासूमों की मौत के लिए जिमेदार कौन है। इस दौरान आलोक मिश्रा, अभिषेक चौकसे, कमलेश यादव, अमरीश मिश्रा, सतीश तिवारी, यश घनघोरिया, सचिन रजक, गीता तिवारी, अनुराग जैन गढ़वाल, सुमति मिश्रा, अतुल बाजपेई आदि साथ थे।
कांग्रेस के विरोध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। जबलपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे पूरा प्रदेश दुखी है। मासूमों की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी को मिलकर दोषियों पर सत कार्रवाई का प्रयास करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुयमंत्री प्रभावितों के घर से लेकर उपचार की स्थिति देखने अस्पताल पहुंच रहे हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर आए सिंधिया ने कहा कि सरकार संचार के क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में काम कर रही है। जल्द शासकीय उपक्रमों में फाइव जी तकनीक लागू की जाएगी। जबलपुर एयरपोर्ट के विकास की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ा बदलाव आया है।
