‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif बेचने वाली कंपनी पर एक्शन की मांग, कांग्रेस बोली- ‘मालिक को जेल पहुंचाएं’

सरकार ने हमारी बात पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर उसे सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की कि, कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को जेल भेजा जाए और जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके घर वालों को मुआवजे के तौर पर 10-10 लाख दिये जाएं। पीसी ने सवाल किया कि, सरकार बताए कि, आखिर इतने समय तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सख्त निगरानी जरूरी है।