‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif बेचने वाली कंपनी पर एक्शन की मांग, कांग्रेस बोली- ‘मालिक को जेल पहुंचाएं’

'मौत की कफ सिरप' पर कड़े एक्शन की मांग (Photo Source- Patrika)
MP News :मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से हुई 9 बच्चों की मौत के मामले ने प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया है। मासूमों की मौत पर एक्शन लेते हुए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबंधित कंपनी की सभी दवाओं की बिक्री प्रदेश में प्रतिबंधित कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर सियासी हमला बोला है।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि, कफ सिरप से बच्चों की मौत बेहद दुखद घटना है। हम पहले से चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार अब जागी है। दावा है कि, कांग्रेस ने हानिकारक कफ सिरप को तुरंत बैन करने की पहले ही मांग की थी।
सरकार ने हमारी बात पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर उसे सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की कि, कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को जेल भेजा जाए और जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके घर वालों को मुआवजे के तौर पर 10-10 लाख दिये जाएं। पीसी ने सवाल किया कि, सरकार बताए कि, आखिर इतने समय तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सख्त निगरानी जरूरी है।
