Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

Aaj Ka Rashifal 25 October 2025 :  25 अक्टूबर 2025 का दैनिक राशिफल: आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और शनिवार का यह दिन कई राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आया है। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का भाग्यफल, लकी कलर और लकी नंबर।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 25, 2025

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal : 25 अक्टूबर, शनिवार: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जीवन में आएंगे नए बदलाव (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 25 October 2025 : आज 25 अक्टूबर 2025, शनिवार का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर मनाया जा रहा है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहा है, जिससे कई राशियों के जीवन में नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मेष से मीन तक सभी जातकों के लिए यह दिन ऊर्जा, संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ की संभावना है, तो कुछ को अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का दैनिक राशिफल, लकी कलर और लकी नंबर क्या कहते हैं आपके भाग्य के बारे में।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

व्यावसायिक कार्यों के लिए पर्याप्त ऊर्जा महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है। धन के लेनदेन में सावधानी बरतनी होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति में धन और समय दोनों व्यय करने पड़ेंगे।
लकी कलर-महरून कलर
लकी अंक - 8

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

किन्हीं खास मुद्दों पर साझेदारों की प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है। जीवनसाथी से बातचीत में अधिकार वादिता दिखाने से बचना होगा इससे संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। दैनिक रोजगार बेहतर रहेगा।
लकी कलर- डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मन में कल्पनाशीलता से जुडे भय रह सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भावनात्मक संबंधों में मधुर मुलाकात से उत्साहित रहेंगे। कार्य कुशलता बढ़ानी होगी। नए सम्पर्कों का लाभ मिलेगा।
लकी कलर- सिल्वर कलर
लकी अंक - 7

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कुछ मामलों में अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। जीवनसाथी का सामीप्य मिलेगा। पिछले किए कार्यों की समीक्षा हो सकती है। उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेकर चलना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नई सफलता मिलेगी।
लकी कलर- सैफ़्रॉन कलर
लकी अंक - 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। मेल मुलाकातों से नए कार्यों की योजना बनेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आर्थिक तौर पर सक्षमता बढ़ेगी। शब्दों में विनम्रता बनाए रखें।
लकी कलर- गोल्डन कलर
लकी अंक - 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

परिवारजन किसी खास मुद्दे पर नकारात्मक हो सकते हैं। सूझबूझ से स्थिति को संभालना होगा। गृह सज्जा की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। संतान से संबंधित सूचना आनंदित करेगी।
लकी कलर- कॉफी कलर
लकी अंक - 9

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

स्नेह संबंधों में बातचीत में सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य के मुद्दे पर लापरवाही से बचना होगा। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी। आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखनी होगी।
लकी कलर- क्रीम कलर
लकी अंक - 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा। फिर भी उत्साह बना रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सचेत रहना होगा।
लकी कलर- रेडीश ब्राऊन
लकी अंक - 1

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

व्यवस्थाओं पर पकड़ मजबूत बनानी होगी। विरोधी तनाव देने का प्रयास कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। मुलाकात संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगी। वाहन के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है।
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

तकनीकी चीजों के व्यापार में नई संभावनाएं बनेगी। आर्थिक रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। मेल मुलाकातों से भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। पारिवारिक विवादों में आपका पक्ष मजबूत होगा। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
लकी कलर- लेमन यलो
लकी अंक - 3

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कठिन परिश्रम और जोड़-तोड़ से स्थितियों पर नियंत्रण बना लेंगे। मित्रों को आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी पड़ सकती है। मांगलिक कार्यों के लिए बातचीत और मुलाकातें होने की संभावना है। यात्रा योग बन रहे हैं।
लकी कलर- स्काई ब्ल्यू कलर
लकी अंक - 6

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

पुराने संबंधों से नए व्यापार की संभावना बनेगी। बातचीत सफल रह सकती है। रुकावट धन मिलने से आर्थिक तनाव कम होंगे। जीवनसाथी से बातचीत में कठोर होने से बचना होगा। संतान की ओर से उनकी सफलता के सुखद समाचार मिल सकते हैं।
लकी कलर- व्हाइट कलर
लकी अंक - 7

ये भी पढ़ें

Devuthani Ekadashi Date: रवि योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, जानें इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा से जुड़े उपाय
धर्म और अध्यात्म
Dev Uthani Ekadashi 2025 date, Dev Uthani Ekadashi 2025 kab hai,
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal

Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल, 25 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स का संदेश- इन 3 राशियों के लिए दिन ‘भाग्यशाली’, किसे रहना होगा सतर्क?

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Tarot Card Reading 24 October 2025

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Tarot Card Reading 23 October 2025

टैरो राशिफल, 23 अक्टूबर 2025 : जानिए आज क्या कहती हैं आपकी किस्मत और लव लाइफ

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025

Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 : जानें आज का मेष से मीन तक का राशिफल, लकी कलर और शुभ अंक

Tarot Card Reading 22 October

Tarot Horoscope : गोवर्धन पूजा पर जानें आपकी राशि का भविष्य – क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

25 Oct 2025 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल

Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

Weekly Tarot Reading
राशिफल

टैरो राशिफल, 25 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स का संदेश- इन 3 राशियों के लिए दिन ‘भाग्यशाली’, किसे रहना होगा सतर्क?

Tarot Card Reading
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 24 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.