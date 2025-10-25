Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

Aaj Ka Rashifal 25 October 2025 : आज 25 अक्टूबर 2025, शनिवार का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर मनाया जा रहा है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहा है, जिससे कई राशियों के जीवन में नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मेष से मीन तक सभी जातकों के लिए यह दिन ऊर्जा, संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ की संभावना है, तो कुछ को अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का दैनिक राशिफल, लकी कलर और लकी नंबर क्या कहते हैं आपके भाग्य के बारे में।