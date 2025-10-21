Govardhan Puja Tarot Horoscope : गोवर्धन पूजा पर जानें आपकी राशि का भविष्य – क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स?

मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन किसी भी मामले में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए।किसी भी कार्य में आपाधापी करना आपके लिए हानिकारक होगा। आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आज आपको मौसम की मार भी झेलनी पड़ सकती है। जैसे-जैसे मौसम में बदलाव होंगे स्वास्थ्य खराब होगा।