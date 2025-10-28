Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल, 29 अक्टूबर 2025 : गणेश जी का दिन लाएगा सौभाग्य या सावधानी? पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां

Tarot Card Reading 29 October 2025 : टैरो राशिफल 28 अक्टूबर 2025: बुधवार गणेश जी का दिन आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा। जानिए आज मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं — स्वास्थ्य, करियर, प्रेम और धन से जुड़ी भविष्यवाणियां।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 28, 2025

Tarot Card Reading 29 October 2025

Tarot Card Reading 29 October 2025 : आज का टैरो राशिफल: मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, सभी राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 29 October 2025 : आज 29 अक्टूबर 2025, बुधवार गणेश जी का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहा है। इस ग्रहस्थिति का असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और सम्मान लेकर आएगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और निर्णय से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से मीन तक आपका टैरो राशिफल क्या कहता है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। हां अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी। प्रफेशनल लाइफ में जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, वे आज खत्म हो जाएंगी और मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज खान पान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी होगा अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं। आप अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब होंगे, इससे आपको भविष्य में लाभ होगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप कम समय में अधिक काम करने में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और पुरूषार्थ शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। कार्यक्षेत्र में शत्रुओं को अच्छे से परास्त करेंगे और लाभ प्राप्ति के लिए परिजनों के साथ योजनाएं भी बनाएंगे।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यवसाय में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा। माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है। कामकाज में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिनकी वजह से आप भी भागदौड़ कर सकते हैं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका सामना कठिनाइयों से हो सकता है। हालांकि तमाम वैर-विरोध का सामना करते हुए आप सभी परेशानियों को धीरे-धीरे पराजित कर डालेंगे। दोस्तों का साथ मिलने से राहत मिलेगी और नई सोच के साथ काम कर पाने में सफल होंगे।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपको हर काम संयम से करना चाहिए। व्यवसाय में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। धन लाभ व बचत के अच्छे योग बन रहे हैं। चल रहे विवादों को सुलझाने में सक्षम होंगे। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू मामले में कुछ हद तक परेशानियां रह सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी। किसी विवाद या कानूनी मामलों में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कुछ महत्त्वपूर्ण अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। गलत संगति या नशे की लत से बचें अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। नौकरी में बदलाव की योजना सफल होगी और मजबूत नेटवर्क सिस्टम बनाने में कामयाब होंगे।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी। कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा तर्क वितर्क करने से बचें।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रह सकती है। छात्र पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देंगे तो मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, सोच समझकर ही निर्णय लें। जमीन या किसी संपत्ति के मामलों में कोई व्यक्ति परेशानियां खड़ी कर सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते हैं। लव लाइफ वाले आपसी तालमेल को सुधारने का प्रयास करें।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज किसी महिला के कारण आपको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह समय तनावपूर्ण हो सकता है। क्रोध से बचें और पक्षियों को दाना डालें। घर पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है।

