टैरो राशिफल, 29 अक्टूबर 2025 : गणेश जी का दिन लाएगा सौभाग्य या सावधानी? पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां

Tarot Card Reading 29 October 2025 : आज 29 अक्टूबर 2025, बुधवार गणेश जी का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहा है। इस ग्रहस्थिति का असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और सम्मान लेकर आएगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और निर्णय से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से मीन तक आपका टैरो राशिफल क्या कहता है।