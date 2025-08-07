पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी, पिता मिले प्रेमानंद महाराज से, जानें क्या बातें हुई?

Shubham Dwivedi wife and father met Premananda Maharaj प्रेमानंद महाराज से पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों की एकांतिक वार्ता हुई। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने शुभम द्विवेदी के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि जब बड़े-बड़े शूरवीरों का मन इस तरह की घटनाओं में व्यथित हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने अभिमन्यु की मौत का उल्लेख किया। बोले अभिमन्यु की मौत के बाद अर्जुन की हालत खराब थी। जिन्हें भगवान खुद समझ रहे थे। फिर भी व्यथित थे। पिता पुत्र प्रेम वियोग को नहीं सह पाता है। हम लोग तो केवल सहानुभूति के वचन बोल सकते हैं।