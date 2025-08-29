Patrika LogoSwitch to English

Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, जनहानि की पुष्टि नहीं

29 अगस्त 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़े।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Aug 29, 2025

Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बसुकेदार तहसील के बरेठ तलजमन में बादल फट गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग सहम गए। प्रशासन ने अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि मलबे में कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है।

 राहुल गांधी का दावा, बिहार में पूरा गांव एक ही घर में रहता है
माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन स्थगित
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की दी शुभकामनाएं
उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने की पूजा अर्चना
'क्या मोहन भागवत देश में विस्फोट कराना चाहते हैं…'राशिद अल्वी का बड़ा बयान
2025-08-29 09:47:59 am

 राहुल गांधी का दावा, बिहार में पूरा गांव एक ही घर में रहता है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक नया हमला बोला है। उन्होने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची के मसौदे में गया ज़िले के "पूरे गांव" को "एक ही घर में" दिखाया गया है। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हैं। यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होने से पहले 20 जिलों से होते हुए लगभग 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

2025-08-29 09:02:48 am

माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन स्थगित

जम्मू के कटरा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने बीते गुरुवार रात मौसम संबंधी चेतावनी की अनदेखी और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर यात्रा की अनुमति देने के आरोपों का खंडन किया है। बोर्ड ने कहा कि बीते 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन से पहले दोपहर में तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी।

2025-08-29 08:28:01 am

पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की दी शुभकामनाएं

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस विशेष अवसर पर उन्होने कहा कि हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले एक दशक में, भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। युवा प्रतिभाओं को पोषित करने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक, हम अपने देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं। हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

2025-08-29 08:24:22 am

उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने की पूजा अर्चना

महाराष्ट्र: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की।

2025-08-29 08:20:27 am

'क्या मोहन भागवत देश में विस्फोट कराना चाहते हैं…'राशिद अल्वी का बड़ा बयान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मोहन भागवत के जनसंख्या वृद्धि और रिटायरमेंट से संबंधित बयानों पर सवाल उठाए, साथ ही अरविंद केजरीवाल के नेशनल हेराल्ड मामले और दिल्ली के विकास को लेकर दिए गए बयानों को हास्यास्पद करार दिया। राशिद अल्वी ने मोहन भागवत के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से तीन बच्चे पैदा करने की वकालत की, पर कटाक्ष करते हुए कहा, "क्या मोहन भागवत देश में विस्फोट करवाना चाहते हैं?

Updated on:

29 Aug 2025 10:00 am

Published on:

29 Aug 2025 08:28 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, जनहानि की पुष्टि नहीं

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देश के इन शहरों में खुद को सबसे कम सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, जानिए सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं?

राष्ट्रीय

अमेरिकी टैरिफ बम से बचने के फेमस अर्थशास्त्री ने बताए थ्री-स्टेप प्लान, जानिए कैसे बच सकता है भारत

Dr. Sajid Chinoy told the ways to avoid tariff
राष्ट्रीय

IMD Heavy Rain Alert: आज फिर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, पंजाब में फसलें तबाह, वैष्णो देवी यात्रा पर नई अपडेट

Possibility of heavy rain in many states of the country
राष्ट्रीय

RSS प्रमुख के बयानों को लेकर गरमाई सियासत, बड़े नेता ने कहा- क्या मोहन भागवत देश में विस्फोट कराना चाहते हैं…

राष्ट्रीय

उत्तर भारत में भारी बारिश व बाढ़ से मची तबाही, सेना ने संभाला मोर्चा

कुल्लू में बांध का एक हिस्सा टूटा
राष्ट्रीय
