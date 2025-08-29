Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, जनहानि की पुष्टि नहीं

2025-08-29 08:28:01 am

पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की दी शुभकामनाएं

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस विशेष अवसर पर उन्होने कहा कि हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले एक दशक में, भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। युवा प्रतिभाओं को पोषित करने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक, हम अपने देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं। हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।