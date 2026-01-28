28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जब अजित ने 12 घंटे में कर दिया था बड़ा खेल, शरद पवार तभी से होते गए ‘फेल’

अजित पवार को राजनीति में आगे बढ़ाने वाले उनके चाचा शरद पवार थे। लेकिन 2019 में अजित ने सत्ता के लिए शरद पवार से बगावत की, जिसके बाद शरद पवार लगातार कमजोर होते गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 28, 2026

अजित पवार। (फोटो- ANI)

अजित पवार को राजनीति में आगे बढ़ाने वाले उनके चाचा शरद पवार हैं। खुद शरद पवार आज राजनीति में बहुत पीछे हो गए हैं। उन्हें इस हाल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका अजित पवार की रही है।

2019 में अजित पवार ने सत्ता के लिए शरद पवार से बगावत की थी। उसके बाद से शरद पवार लगातार पिछड़ते ही गए और अजित पवार की तरक्की होती रही।

दस दिन बाद बदल गया था खेल

नवम्बर 2019 की बात है। महाराष्ट्र में कोई पार्टी या गठबंधन सरकार नहीं बना पाया तो 12 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन, दस दिन बाद खेल बदल गया।

मुंबई में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं की बैठक के बाद 22 नवम्बर की शाम साढ़े सात बजे शरद पवार ने ऐलान किया कि उनके बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति हो गई है। लेकिन, दो घंटे बाद भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस ने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन होने का पत्र सौंप दिया।

अजित पवार ने 54 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी

राज्यपाल उस समय भगत सिंह कोश्यारी थी, जो पहले भाजपा के नेता रह चुके थे और जिन्हें इस गणतंत्र दिवस पर पद्म सम्मान दिया गया है।

आधी रात के बाद 12.30 बजे एनसीपी नेता अजित पवार ने 54 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। उसी समय राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी।

23 नवम्बर को जारी हुआ था नया आदेश

23 नवम्बर को सुबह-सुबह 5.47 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी कर दिया। 8 बजे राज्यपाल ने देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी।

8.16 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पोस्ट के जरिये मुख्यमंत्री को बधाई दे दी। अजित पवार ने 8.35 बजे कहा कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि महाराष्ट्र किसानों का मुद्दा सहित कई समस्याओं से जूझ रहा है।

पीएम ने क्या कहा?

उन्होंने कहा- तीन पार्टियों की बातचीत खत्म ही नहीं हो रही थी। एक महीने से चल रही थी। जो मांगें रखी जा रही थीं, वे जायज नहीं थीं। मुझे लगा जब अभी से ऐसी समस्या है तो हम टिकाऊ सरकार कैसे दे पाएंगे! जरूरत टिकाऊ सरकार की है। मैंने महाराष्ट्र को स्थाई सरकार देने के लिए यह फैसला लिया।

हालांकि, यह सरकार टिक नहीं पाई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने सदन में बहुमत परीक्षण के लिए कहा। परीक्षण से पहले अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया।

ये भी पढ़ें

“अजित पवार जनता के नेता थे”, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक
राष्ट्रीय
PM Narendra Modi with Ajit Pawar
#AjitPawarDeathमें अब तक

जब अजित ने 12 घंटे में कर दिया था बड़ा खेल, शरद पवार तभी से होते गए ‘फेल’

PM Narendra Modi with Ajit Pawar

“अजित पवार जनता के नेता थे”, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक

Ajit Pawar Death: जब चाचा के लिए छोड़ दी थी लोकसभा सीट, विधायक बने तो आज तक नहीं हारे, कैसे राजनीति में आए अजित पवार?

Ajit Pawar

अजित पवार की विमान हादसे में मौत, उनसे पहले ये नेता भी गंवा चुके हैं विमान हादसों में अपनी जान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 11:19 am

Hindi News / National News / जब अजित ने 12 घंटे में कर दिया था बड़ा खेल, शरद पवार तभी से होते गए ‘फेल’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.