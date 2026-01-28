जब अजित ने 12 घंटे में कर दिया था बड़ा खेल, शरद पवार तभी से होते गए ‘फेल’

उन्होंने कहा- तीन पार्टियों की बातचीत खत्म ही नहीं हो रही थी। एक महीने से चल रही थी। जो मांगें रखी जा रही थीं, वे जायज नहीं थीं। मुझे लगा जब अभी से ऐसी समस्या है तो हम टिकाऊ सरकार कैसे दे पाएंगे! जरूरत टिकाऊ सरकार की है। मैंने महाराष्ट्र को स्थाई सरकार देने के लिए यह फैसला लिया।