Breaking News in Hindi Today: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट आज

9.16 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा से 1.12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं राजस्थान- मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों की हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं।