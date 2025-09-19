Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Breaking News in Hindi Today: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट आज

19 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 19, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

8.13 AM: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 52 कॉलेजों और विभागों से 2.75 लाख से ज्यादा वोटर हैं। चुनाव में प्रमुख चार पदों पर कुल 21 उम्‍मीदवार चुनाव मैदान में हैं। डीयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के प्रत्याशी आर्यन मान और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की प्रत्याशी जोसलीन नंदिता चौधरी मैदान में हैं।

मणिपुर में छह उग्रवादी गिरफ्तार

9.47 AM: सुरक्षा बलों ने मणिपुर के इंफाल घाटी के तीन जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षाबलों ने गुरूवार को खुफिया इनपुट मिलने पर कार्रवाई कर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।

भारत में एप्पल iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू, उमड़े खरीदार

9.36 AM: एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। फोन खरीदने के लिए देश के महानगरों में रात से लोग कतारों में लगे नजर आए। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े महानगरों में एप्पल स्टोर के बाहर लोग कतारबद्ध बैठे रहे। शुक्रवार सुबह स्टोर खुलते ही लोगों में भगदड़ मच गई।

गुरुग्राम के सेक्टर 45 में अंधाधुंध गोलीबारी

9.31 AM: हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित MNR बिल्डमार्क बिल्डिंग पर देर रात अंधाधुंध गोलीबारी हुई। बदमाशों ने बिल्डिंग पर कई राउंड फायर किए। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है।

ऑपरेशन सिंदूर ने एक नए तरह के युद्ध का सूत्रपात किया

9.28 AM: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक "नए तरह के युद्ध" का सूत्रपात किया। ऑपरेशन सिंदूर से हमले के दौरान हर बार भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया।

तमिल अभिनेता और कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन

9.25 AM: तमिल अभिनेता और कॉमेडियन रोबो शंकर का दो दिन पहले गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने के बाद निधन हो गया, जीईएम अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। चेन्नई स्थित उनके आवास पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी का 25 सितंबर को राजस्थान का दौरा

9.16 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा से 1.12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं राजस्थान- मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों की हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं।

पालघर में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से एक की मौत, 4 घायल

9.05 AM: पालघर पूर्व स्थित लिम्बानी साल्ट इंडस्ट्रीज नामक एक औद्योगिक इकाई में हुए केमिकल विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। यह एक छोटी इकाई है जिसमें 5 कर्मचारी प्रयोगशाला रसायन बनाते हैं। घायलों का इलाज चल रहा है।

सीबीआइ ने दो मामलों में आरोपत्र दायर किए

8.42 AM: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अनिल अंबानी की समूह कंपनियों, RCFL और RHFL, और यस बैंक तथा यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं सीईओ राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटियों राधा कपूर व रोशनी कपूर के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े दो मामलों में आरोपपत्र दायर किए हैं। अनिल अंबानी एडीए समूह के अध्यक्ष थे। वह RCFL और RHFL की होल्डिंग कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक भी थे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे

8.29 AM: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज जारी होंगे। यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के नतीजे आने लगे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एबीवीपी का पूरा पैनल जीत गया है। भगिनी निवेदिता कॉलेज छात्रसंघ कॉलेज में क्लीन स्वीप हुआ है। एसजीटीबी खालसा कॉलेज में चार सीटें जीती हैं। जाकिर हुसैन मार्निंग कॉलेज बहुमत पांच सीटें जीते। मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, श्याम लाल कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों में अलग-अलग पदों पर एबीवीपी कार्यकर्ता जीते हैं।

अमरीका में मारे गए भारतीय के ​परिजनों ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार

8.16 AM: तेलंगाना के एक शख्स की अमरीका में पुलिस ने 'गोली मारकर हत्या' कर दी। मृतक के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से शव वापस लाने में मदद की गुहार लगाई। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की अमेरिका में कथित तौर पर अपने रूममेट के साथ हुई "झगड़े" के बाद पुलिस द्वारा गोली मारे जाने से मौत हो गई, यह जानकारी उसके परिवार के सदस्यों ने दी।

Updated on:

19 Sept 2025 09:48 am

Published on:

19 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट आज

