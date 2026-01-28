Ajit Pawar Passes Away: अजित के धोखे से टूट गए थे चाचा शरद, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरी बात सामने आई तो…

शरद पवार और अजित पवार। (फोटो- IANS)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। अजित पवार साल 2023 में अपने चाचा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार को धोखा देकर अलग हो गए थे।
उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में फूट डालकर कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद, एनडीए को अपना समर्थन देकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई। इस सरकार में अजित को डिप्टी सीएम भी बनाया गया।
उस वक्त चाचा को धोखा देने को लेकर अजित से ढेरों सवाल पूछे गए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपने सत्ता के लिए अपने चाचा को धोखा दिया तो इसके जवाब में अजित ने कहा- मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैंने यह कदम क्यों उठाया और परिवार तथा व्यक्तिगत संबंधों में तनाव क्यों स्वीकार किया।
उन्होंने आगे कहा- मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यह सत्ता या पद के लिए नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र को स्थिरता प्रदान करने और उसके प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए किया।
अजित ने शरद पवार से अलग होने का जिक्र करते हुए कहा कि यह फैसला परिवार में तनाव पैदा करने वाला था, लेकिन राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी था।
उन्होंने बीजेपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के साथ गठबंधन को भी सही ठहराया। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी।
चाचा से अलग होने के बाद अजित ने शरद पवार की उम्र को लेकर कई बार सवाल उठाए। यहां तक कि उन्हें रिटायर होने की भी सलाह दे दी। साल 2023 में अजित ने अन्य पार्टियों के उदाहरण भी दिए थे।
अजित ने चाचा से कहा था- अन्य पार्टियों में नेता एक उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं। बीजेपी में नेता 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, यहां तक कि आईएएस अफसर भी 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। आप कब रुकेंगे? आपको भी नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर हम गलती करें, तो हमें बताएं। आपकी उम्र 83 है, क्या आप कभी रुकेंगे या नहीं?
इस सवाल का शरद पवार ने गजब तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्वोट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा- ना थका हूं, ना रिटायर्ड हूं, आई एम फायर।
शरद भतीजे से धोखा खाकर काफी टूट गए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा- मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनसीपी में ऐसा होगा। उन्होंने इसे परिवार और पार्टी दोनों पर गहरा आघात बताया।
शरद ने यह तक कह दिया कि अजित ने उनके साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन्होंने विचारधारा से समझौता किया, वे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करें।
