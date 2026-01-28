28 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

Ajit Pawar Passes Away: अजित के धोखे से टूट गए थे चाचा शरद, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरी बात सामने आई तो…

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश में निधन हो गया। 2023 में उन्होंने चाचा शरद पवार को धोखा देकर एनसीपी में फूट डाली, विधायकों को साथ लिया और एनडीए में शामिल होकर नई सरकार बनाई, जहां उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 28, 2026

शरद पवार और अजित पवार। (फोटो- IANS)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। अजित पवार साल 2023 में अपने चाचा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार को धोखा देकर अलग हो गए थे।

उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में फूट डालकर कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद, एनडीए को अपना समर्थन देकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई। इस सरकार में अजित को डिप्टी सीएम भी बनाया गया।

धोखे पर अजित से पूछे गए थे ढेरों सवाल

उस वक्त चाचा को धोखा देने को लेकर अजित से ढेरों सवाल पूछे गए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपने सत्ता के लिए अपने चाचा को धोखा दिया तो इसके जवाब में अजित ने कहा- मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैंने यह कदम क्यों उठाया और परिवार तथा व्यक्तिगत संबंधों में तनाव क्यों स्वीकार किया।

उन्होंने आगे कहा- मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यह सत्ता या पद के लिए नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र को स्थिरता प्रदान करने और उसके प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए किया।

परिवार में हो गया था तनाव

अजित ने शरद पवार से अलग होने का जिक्र करते हुए कहा कि यह फैसला परिवार में तनाव पैदा करने वाला था, लेकिन राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी था।

उन्होंने बीजेपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के साथ गठबंधन को भी सही ठहराया। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी।

चाचा से अलग होने के बाद अजित ने शरद पवार की उम्र को लेकर कई बार सवाल उठाए। यहां तक कि उन्हें रिटायर होने की भी सलाह दे दी। साल 2023 में अजित ने अन्य पार्टियों के उदाहरण भी दिए थे।

अजित ने चाचा से क्या कहा था?

अजित ने चाचा से कहा था- अन्य पार्टियों में नेता एक उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं। बीजेपी में नेता 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, यहां तक कि आईएएस अफसर भी 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। आप कब रुकेंगे? आपको भी नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर हम गलती करें, तो हमें बताएं। आपकी उम्र 83 है, क्या आप कभी रुकेंगे या नहीं?

शरद का जवाब

इस सवाल का शरद पवार ने गजब तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्वोट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा- ना थका हूं, ना रिटायर्ड हूं, आई एम फायर।

शरद भतीजे से धोखा खाकर काफी टूट गए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा- मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनसीपी में ऐसा होगा। उन्होंने इसे परिवार और पार्टी दोनों पर गहरा आघात बताया।

शरद ने यह तक कह दिया कि अजित ने उनके साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन्होंने विचारधारा से समझौता किया, वे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करें।

Published on:

28 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / National News / Ajit Pawar Passes Away: अजित के धोखे से टूट गए थे चाचा शरद, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरी बात सामने आई तो…

