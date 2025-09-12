बेटे की मौत के बाद सुदान गुरुंग ने Hami Nepal का किया था गठन, प्राकृतिक हादसों में मदद के लिए 10 साल पूर्व बने संठगन ने पलट दी सरकार

हामी नेपाल ने कोविड महामारी के दौरान बीर अस्पताल की कोविड इकाई को 400 से ज़्यादा कंबल दान में दिए। इसी महामारी के दौरान प्लाज़्मा और ऑक्सीजन बैंक बनाना और ग्रामीण ज़िलों में बच्चों को स्कूल जैकेट वितरित किए। वर्ष 2023 के नेपाल के जाजरकोट में भूकंप के बाद राहत कार्य शुरू किया और 13,000 से ज़्यादा परिवारों के राहत शिविर चलाए। उन शिविरों में भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इसने 2023 में आए भूकंप के बाद तुर्की को भी सहायता भेजी थी। इस साल नेपाल में आई बाढ़ के दौरान बचाव और राहत कार्यों में भी यह संगठन सक्रिय रूप से शामिल रहा। पिछले साल आई बाढ़ के दौरान हामी नेपाल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें दान की थीं।