अधेड़ की मौत ने बढ़ाया तनाव: ससुराल पक्ष ने भतीजे पर लगाया दबाव बनाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

देलवाड़ा (राजसमंद). कस्बे के भोईवाड़ा मोहल्ले में मंगलवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब मकान निर्माण विवाद के बीच एक अधेड़ की अचानक मौत हो गई। मृतक के ससुराल पक्ष ने इसे साधारण मृत्यु मानने से इनकार करते हुए भतीजे पर मानसिक दबाव डालने का आरोप लगाया। अस्पताल परिसर में चार घंटे तक हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस व समाजजनों की समझाइश से शव परिजनों को सौंपा गया।
जानकारी के अनुसार भोईवाड़ा निवासी श्यामलाल भोई (55) की तबीयत मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे अचानक बिगड़ गई। परिजन व मोहल्लेवासी उन्हें तत्काल देलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। श्यामलाल पूर्व से हृदय रोग से पीड़ित बताए जाते हैं। लेकिन परिजनों के अनुसार मौत की जड़ सुबह हुई कहासुनी में छिपी है।
मृतक के साले भीमराज ने आरोप लगाया कि श्यामलाल और उनके भतीजे ओमप्रकाश पुत्र शांतिलाल के बीच मकान निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो अदालत में भी विचाराधीन है। मंगलवार को ओमप्रकाश मकान के प्लास्टर के लिए बांस-बल्लियां गाड़ रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर उसने मृतक की जमीन का हिस्सा घेर लिया, जिस पर श्यामलाल ने आपत्ति जताई। कहासुनी बढ़ने से वे तनाव में आ गए और अचानक हृदयाघात हो गया।
मौत की खबर सुनकर मृतक का ससुराल पक्ष अस्पताल पहुंचा और शव उठाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक पुलिस भतीजे ओमप्रकाश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, वे शव नहीं लेंगे। इस बीच अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह राठौड़ और हेड कांस्टेबल ओम सिंह दल-बल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। डॉ. सिद्धि जोशी व डॉ. कपिल भारद्वाज के नेतृत्व में गठित टीम ने शव का परीक्षण किया।
करीब चार घंटे की समझाइश और समाजजनों के हस्तक्षेप के बाद शाम पांच बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मृतक के साले भीमराज की रिपोर्ट पर भतीजे ओमप्रकाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल ओमप्रकाश से पूछताछ की जा रही है