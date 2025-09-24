अधेड़ की मौत ने बढ़ाया तनाव: ससुराल पक्ष ने भतीजे पर लगाया दबाव बनाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

मृतक के साले भीमराज ने आरोप लगाया कि श्यामलाल और उनके भतीजे ओमप्रकाश पुत्र शांतिलाल के बीच मकान निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो अदालत में भी विचाराधीन है। मंगलवार को ओमप्रकाश मकान के प्लास्टर के लिए बांस-बल्लियां गाड़ रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर उसने मृतक की जमीन का हिस्सा घेर लिया, जिस पर श्यामलाल ने आपत्ति जताई। कहासुनी बढ़ने से वे तनाव में आ गए और अचानक हृदयाघात हो गया।