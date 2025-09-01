मलेरिया विभाग के टेंक में पल रहे लार्वा-मच्छर, अधिकारी बेखबर



वर्षों पहले बने थे बड़े-बड़े टेंक

जिला अस्पताल परिसर में सीएमएचओ कार्यालय के सामने गम्बूशिया मछली संचय केेन्द्र है। यहां बड़े-बड़े टांकों में हर साल गम्बूशिया मछली को रखा जाता है। इस मछली को संक्रमण प्रभावित ग्राम क्षेत्र के तालाब, पोखर व अन्य जल क्षेत्र में मुक्त किया जाता है, ताकि यह लार्वा को खाकर नष्ट कर दे और मच्छरों की पैदावार पर नियंत्रण लगे, लेकिन इस साल अब तक गम्बूशिया मछली नहीं मिली है। जिला कार्यालय से हर साल की तरह तीन लाख मछली का लक्ष्य भेजा है। जो कि अप्राप्त है। इधर जिला मलेरिया विभाग के पास पर्याप्त बजट है, इसके बावजूद टेंक और आसपास की सफाई तक नहीं कराई जा रही है। इस तरह बरती जा रही लापरवाही लार्वा और मच्छरों की पैदावार बढ़ाने का कारण बन रही है।