21 मासूमों की मौत के बाद भी एमपी में पकड़ाई ‘नशे की कफ सिरप’ की बड़ी खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वाले दीपक लखेरा, राजेन्द्र लखेरा और राजेन्द्र खैरवार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी दीपक लखेरा ने पुलिस को बताया कि, वो देवेन्द्र नगर (पन्ना) स्थित देवनाथ फार्मा से अवैध रूप से नशीली कफ सिरप खरीदता था और उसे ब्यौहारी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। राजेन्द्र लखेरा और राजेन्द्र खैरवार सप्लाई नेटवर्क में सहयोगी के रूप में सक्रिय थे। ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था, जिसे देवलोंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबोचा लिया।