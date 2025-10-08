21 मासूमों की मौत के बाद भी एमपी में पकड़ाई ‘नशे की कफ सिरप’ की बड़ी खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार

एमपी में पकड़ाई 'नशे की कफ सिरप' की बड़ी खेप (Photo Source- Patrika)
Narcotic Cough Syrup Seized :मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से अबतक 21 मासूमों की किडनी फेल होने के जान जाने के बाद प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की भी अलग-अलग टीमें दवाओं की जांच में जुटी हैं। इसी बीच सूबे के शहडोल जिले की देवलोंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि, जिले की देवलौंद पुलिस को सूचना मिली कि, पन्ना से ब्यौहारी की ओर एक इको कार वाहन में नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप लाई जा रही है। करौंदिया तिराहा के पास पुलिस ने करौंदिया तिराहा के पास दबिश देकर वैन क्रमांक-MP-18-ZB-8608 रोकी गई। तलाशी में 180 शीशी नशीली आनरेक्स कफ सिरप, 36, 270 कैश और वाहन समेत कुल 4 लाख 36 हजार का माल जब्त की गई।
पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वाले दीपक लखेरा, राजेन्द्र लखेरा और राजेन्द्र खैरवार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी दीपक लखेरा ने पुलिस को बताया कि, वो देवेन्द्र नगर (पन्ना) स्थित देवनाथ फार्मा से अवैध रूप से नशीली कफ सिरप खरीदता था और उसे ब्यौहारी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। राजेन्द्र लखेरा और राजेन्द्र खैरवार सप्लाई नेटवर्क में सहयोगी के रूप में सक्रिय थे। ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था, जिसे देवलोंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबोचा लिया।
देवलोंद पुलिस की ये कार्रवाई जिले में नशे के कारोबार पर सीधा प्रहार मानी जा रही है। ये कदम उन तस्करों के लिए चेतावनी है, जो अधिक मुनाफे के लालच में युवाओं के साथ-साथ बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहडोल पुलिस का संदेश साफ है कि नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
वहीं, मामले को लेकर शहडोल एडिशनल एसपी का कहना है कि, इको वाहन में अवैध रूप से कफ सिरप ले जाने की सूचना पर कारर्वाई करते हुए कफ सिरप जप्त कर 3 को गिरफ्तार किया है। मामले में थाना पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।
