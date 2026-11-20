आगरा विश्वविद्यालय

डॉ अम्बेडकर विश्वविद्यालय (पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय) की स्थापना सन् 1 9 27 में हुई थी। आगरा विश्वविद्यालय को भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यह संस्थान प्रदूषण मुक्त वातावरण में, आगरा शहर के हरे रंग की बेल्ट में पालीवाल पार्क में स्थित है। इस विश्व विद्यालय से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह सहित देश की तमाम जानीमानी हस्तियों ने शिक्षा ग्रहण की। विश्व विद्याल का एक कैंपस खंदारी भी है, जहां इजीनियरिंग, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस के कोर्स संचालित हैं। पालीवाल पार्क स्थित कैंपस में एमएस डब्लू, पत्रकारिता सहित कई कोर्स संचालित हैं। शहर में आगरा विश्वविद्यालय के प्रमुख कॉलेजों में आगरा कॉलोज, सेंट जोंस और आरबीएस कॉलज हैं।

और पढ़ें