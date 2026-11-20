बॅालीवुड के जाने माने एक्टर आयुष्मान खुराना ( Ayushmann Khurrana ) का जन्म 14 सितंबर, 1984 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता पी. खुराना चंडीगढ़ के जाने माने नेता और अपनी रुचि से ज्योतिषी हैं। का एक भाई है जिसका नाम है अपारशक्ति खुराना। वे fm रेडियो जॅाकी में काम करता है।

आयुष्मान एक फिल्म अभिनेता और गायक के साथ साथ टेलीविजन एंकरिंग भी कर चुके हैं। आयुष्मान खुराना ने 2012 में फिल्म शुजित सरकार की रोमानी हास्यप्रधान फिल्म विकी डोनर से बॅालीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने नौटंकी साला!, दम लगा के हईशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया।

अगर आयुष्मान की लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्होंने बॅालीवुड में कदम रखने से पहले ही अपनी बचपन की दोस्त ताहिरा से शादी कर ली थी। आयुष्मान खुराना के दो बच्चे भी हैं।

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