केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सीडीआरआई या द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वतंत्रता के पश्चात देश में स्थापित सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से एक है। यह संस्थान भारतीय विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के संरक्षण में काम करने वाली 39 प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका औपचारिक उद्घाटन 17 फ़रवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुआ था।

प्रशासनिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए संस्थान के जनशक्ति को 17 आर एंड डी डिवीजनों में बांटा गया है और कुछ डिवीजनों को तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया गया है। सीडीआरआई के निम्नलिखित डिवीजनों में अनुसंधान और विकास शामिल है।

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