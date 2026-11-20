देवेन्द्र सिंह यादव मूल रुप से कासगंज के अल्लीपुर बरबारा के रहने वाले हैं। इन्होंने राजनीति का ककहरा गांव की प्रधान से शुरू की। इस समय देवेन्द्र की उम 67 वर्ष हैं। तीन बार सोरों ब्लाक के प्रमुख रहे। वर्ष 1979 में कांग्रेस और दूसरी बार सपा से विधायक चुने गए। दो बार समाजवादी पार्टी से वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में लोक सभा सदस्य बने। वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में लोक सभा का चुनाव हार गए। इनका दो विवाह हुआ है। पहली पत्नी उर्मिला खत्म हो गई और सीमा मौजूद है। इनको पांच बेटियां थी एक बेटी शादी के बाद खत्म हो गई। व्यापार की शुरुआत कच्ची शराब की दुकान से हुई थी। लेकिन आज कासगंज और एटा में शराब के बड़े व्यापारी हैं।

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