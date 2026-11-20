मतदान: 9 नवंबर 2017मतगणना: 18 दिसबंर 2017हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 9 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं 18 दिसबंर को मतगणना की जाएगी। 16 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की तारीख दी गई है। सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। फोटो वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 7521 पोलिंग स्टेशन हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किसी राज्य में होने जा रहा है। इसके तहत हर मशीन से वोट देने के बाद पर्ची निकलेगी। साथ ही सभी रैली और प्रदर्शन की वीडियोग्राफी भी होगी

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