जिओ फोन (Jio Phone) मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जिओ इंफोकॉम के रिटेल वेंचर जिओ रिटेल द्वारा लॉन्च किया गया फीचर मोबाइल फोन है जो 4G Volte तकनीक पर काम करता है। यह दुनिया का पहला ऐसा फीचर फोन है जो 4G Volte तकनीक पर काम करता है। कंपनी ने इसको 0 कीमत पर पेश किया है। हालांकि इसके लिए 1500 रुपए की सिक्योरिटी मनी ली जा रही है जिसें कंपनी 3 साल यह फोन लौटाने पर ग्राहकों को वापस दे देगी। जिओ फोन की बुकिंग आॅनलाइन तथा आॅफलाइन दोनों तरह से की जा रही है। बुकिंग के समय ग्राहकों से इसके लिए 500 रुपए लिए जा रहे हैं तथा शेष 1000 रुपए की राशि डिलीवरी के समय ली जा रही है। जिओ फोन एक ऐसा फीचर मोबाइल फोन है जिसमें जिओ के कई सारे एप्स प्री—इंस्टॉल्ड दिए जा रहे हैं। इन एप्स के जरिए ग्राहक आॅनलाइन पेमेंट, चैटिंग करने समेत उसे कैबल द्वारा इसको टीवी से कनेक्ट कर इसमें दिए गए जिओ टीवी एप में मौजूद वीडियोज देखे जा सकते हैं।

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