विवरण

मथुरा में यमुना नदी के उत्तरी तट पर पर कंस किला स्थित है। वर्तमान में किला अपने मूल स्वरूप में न होकर खंडहर में तब्दील हो चुका है। कंस किला क्रूर राजा कंस के किले के रूप में माना जाता है। कंस किला काफी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। यह किला हिन्दू और इस्लाम दोनों ही धर्म के वास्तुकला का बेहतरीन नमूना पेश करता है। हालांकि वर्तमान संरचना 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा बनवाई गई थी और बाद में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा परिसर में एक वेधशाला जोड़ी गई थी। यह किला राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा व्यवस्थित बनाए रखा गया है।

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