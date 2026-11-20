करीना कपूर (जन्म: 21 सितम्बर 1980) बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली एक भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री (actress) हैं। कपूर फ़िल्म परिवार में जन्मी करीना ने अभिनय की शुरुआत साल 2000 में रिलीज़ हुई फ़िल्म रिफ्यूजी (Refugee) के साथ की। इस फ़िल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू यानि उस साल अपने अभिनय जीवन की शुरुआत करने वाली अभिनेत्रियों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनत्री का पुरस्कार भी मिला। साल 2001 में, अपनी दूसरी फ़िल्म मुझे कुछ कहना है (Mujhe Kucch Kehna Hai) रिलीज़ होने के साथ ही, कपूर को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता मिली।

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