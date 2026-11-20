लखनऊ में राज्य संग्रहालय स्थित है, जो कि पर्यटकों और अन्य सभी के मनोरंजन का लिए जाने का स्थान है। यह संग्रहालय लखनऊ शहर में बनारसी बाग के क्षेत्र में तीन मंजिला आधुनिक भवन है। वास्तव में, यह इमारत एक संग्रहालय और एक संग्रह है, दोनों एक ही इमारत में फैले इस संग्रहालय में बहुत सारे गैलरीज हैं, जिनमें कांस्य, मूर्तियां, प्राकृतिक इतिहास, पेंटिंग, सिक्कों, मानव विज्ञान के नमूने, सजावटी कला और वस्त्रों को समर्पित विभिन्न लोगों के साथ हैं।

प्राचीन काल से जुड़े कई मूर्तियां जैसे बालारामा और पंचांग शिव से संबंधित एक लिंगमंद भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के युग से संबंधित बहुत से सिक्के संग्रहालय में एक सुंदर संग्रह में पाए जाते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं। जहां वर्तमान समय के सिक्के भी मौजूद होते हैं। इनके अलावा मिस्र के समय की पिस्तौल का एक मम्मी भी है जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही कई अन्य कला कृतियों और ऐतिहासिक महत्व की कई अन्य चीजें भी हैं।



लखनऊ में राज्य संग्रहालय पहले छतरर मंजिल और लाई बारदारी में स्थित है। इसे 1963 ई. में लखनऊ चिड़ियाघर (बनारसी बैग) में नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

प्रारम्भ में अवध कलाओं और अवध की समसामयिक वस्तुओं का संग्रह था बाद में, लखनऊ के पास के स्थानों से कई खुदाई वाली प्राचीन वस्तुओं को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया, विशेषकर जहां भगवान बुद्ध बड़ा हो गए। आज संग्रहालय लखनऊ (अवध) की मूर्तिकला, कांस्य, पेंटिंग, प्राकृतिक इतिहास आदि का केंद्र बन गया है। इसमें एक (इ.स. 1000 बीसी) मिस्र के मम्मी और एक लकड़ी के ताबूत भी शामिल हैं।



और पढ़ें