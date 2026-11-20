मध्यप्रदेश उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कमलनाथ के हाथ पुनः सत्ता आएगी। एमपी उपचुनाव पर सभी की नजर है। 9 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के 22 विधायक भी बागी हो गए थे। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिससे कमलनाथ सरकार अल्पमत मेें आ गई। काफी लंबे चले सियासी ड्रामे के बाद कमलनाथ ने शक्तिपरीक्षण के बजाय त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मध्यप्रदेश में 28 रिक्त सीटों पर उपचुनाव होने हैं।

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