कांग्रेस ने तीन बार सांसद रहे ताराचंद भगोरा (Tarachand Bhagora) पर पार्टी ने फिर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित किया है। 65 वर्षीय भगोरा को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन चीखली प्रधान महेंद्र बरजोड़ की दावेदारी के कारण कांगे्रस में टिकट को लेकर उलझन बन गई थी, जो प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही खत्म हो गई। बीएसएनएल में टेलीकॉम ऑपरेटर के पद से वीआरएस लेने के बाद वे पहली बार 1996 में कांगे्रस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर सांसद बने। इसके बाद वे 1999 में दूसरी बार तथा 2009 में हुए चुनाव में तीसरी बार सांसद बने। वे डूंगरपुर के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं।
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