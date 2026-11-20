सिटी पैलेस उदयपुर

उदयपुर स्थित सिटी पैलेस राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का चर्चित महल परिसर है। तक़रीबन 400 साल पहले हुए सिटी पैलेस के निर्माण में मेवाड़ साम्राज्य के बहुत से शासकों ने अपना योगदान दिया था। ये पैलेस पिछोला सरोवर के तट पर बना हुआ है। महल के परिसर में भी बहुत सी छोटी-छोटी इमारतों का निर्माण किया गया है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर शहर का निर्माण किए जाने के साथ ही किया गया था। इसके निर्माणकार्य में उनके उत्तराधिकारी महाराणा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तक़रीबन 400 साल पहले इस विशाल महल का निर्माण किया गया था। इस पैलेस को राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है।

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