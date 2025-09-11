नेपाल में सियासी भूचाल: चार चेहरों ने बदला आंदोलन का रुख, कैसे हिली ओली सरकार ?

Nepal Gen-Z Protest 2025: नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन (nepal protests) ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी काठमांडू से लेकर कई शहरों में प्रदर्शन (nepal protests hindi) ने हिंसक रूप ले लिया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थानों से लेकर नेताओं के घरों में आगजनी (Nepal Gen-Z Protest 2025) हुई। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ( K P Sharma Oli) और कई मंत्रियों को देश छोड़ना पड़ा। हालांकि, अब हालात काबू में लाने के लिए सेना सड़कों पर उतरी है और शांति बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस उथल-पुथल में चार चेहरों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इनमें सुदन गुरुंग, बालेंद्र (बालेन) शाह, रबि लमिछाने और सुशीला कार्की का नाम शामिल है।