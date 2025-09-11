Nepal Protest : कौन है दुर्गा प्रसाई, जिसका नाम सुन कर भड़क उठे Gen-Z आंदोलनकारी ?

Nepal Gen-Z Protest Durga Prasai: नेपाल में तख्तापलट (Nepal Gen-Z protest) के बाद हालात अब भी अस्थिर हैं। नई अंतरिम सरकार (Nepal army interim government) को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसमें शामिल कुछ नामों ने Gen-Z आंदोलनकारियों (Gen-Z political movement Nepal)के गुस्से को और भड़का दिया है। खासकर, जब उन्हें यह खबर मिली कि मेडिकल कारोबारी और दक्षिणपंथी नेता दुर्गा प्रसाई (Durga Prasai Nepal) को नेपाली सेना के मुख्यालय में बातचीत के लिए बुलाया गया है। दरअसल काठमांडू में गुरुवार को सेना मुख्यालय के बाहर सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए और उन्होंने अंदर चल रही बातचीत सार्वजनिक करने की मांग की। जैसे ही उन्हें पता चला कि दुर्गा प्रसाई को भी बातचीत में शामिल किया गया है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने कहा कि उनका आंदोलन किसी "राजनीतिक सौदेबाज़ी" का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Discord पर इसका खुल कर विरोध जताया।