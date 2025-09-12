क्या Gen-Z आंदोलन से नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है ? संसद में गूंजी युवाओं की आवाज

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में बीते कुछ हफ्तों से चल रहे जनरेशन-Z आंदोलन (Nepal Gen-Z Protest) ने अब गंभीर रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और झड़पों के बीच अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक संकट (Nepal Social Media Ban) को देखते हुए नेपाल की संसद के दोनों सदनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर स्थिति पर चिंता जताई है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली (Nepal Parliament Crisis) के अध्यक्षों ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए नागरिकों और पुलिसकर्मियों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए सरकार से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बयान में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान संघीय संसद भवन, सिंह दरबार स्थित सचिवालय, सरकारी दफ्तरों, निजी संपत्तियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को जो नुकसान पहुंचा, वह देश के लिए अपूरणीय है।