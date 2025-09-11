Nepal Protest: केपी ओली का तख्तापलट करने के बाद अब आपस में ही भिड़े Gen-Z प्रदर्शनकारी, जानें क्यों

Nepal Gen‑Z Interim Leadership: नेपाल में ‘Gen‑Z’ नाम से प्रसिद्ध युवा आंदोलन ने केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) को प्रधानमंत्री पद से हटवाया। लेकिन ओली के जाने के बाद एक नए संकट (Gen‑Z Nepal political crisis) की शुरुआत हो गई और युवा खुद आपस में बंट गए हैं और अब टकराव झेल रहे हैं कि अंतरिम सरकार (Nepal interim PM contenders) का नेतृत्व कौन करेगा। Gen‑Z प्रदर्शनकारियों में कुछ गुट (Nepal Gen‑Z Interim Leadership) उभर कर सामने आए हैं: अंतरिम सरकार की अगुवाई के उम्मीदवारों वाले ये युवा चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो साफ‑सुथरा हो, भ्रष्टाचार से दूर हो और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। अन्य युवा समूह जो अन्य नामों को समर्थन दे रहे हैं या नेतृत्व की इच्छुक नहीं हैं, ये लोग विवादास्पद चेहरों, राजनीतिक दावेदारों आदि को लेकर संदेह में हैं और चाहते हैं कि नेतृत्व अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद हो।