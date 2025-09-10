Nepal Protest: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को दिया तोहफा, फ्री यात्रा और पूर्ण रिफंड की पेशकश

एयरलाइन ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा- नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम 17 सितंबर तक नेपाल जाने या वहां से आने के लिए बुकिंग कराने वाले मेहमानों को परिवर्तन शुल्क या किसी भी किराए के अंतर की पूरी छूट के साथ भविष्य की किसी भी यात्रा तिथि के लिए अपनी यात्रा को स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्धारित करने के लिए समर्थन प्रदान कर रहे हैं।