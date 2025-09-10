Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Nepal Protest: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को दिया तोहफा, फ्री यात्रा और पूर्ण रिफंड की पेशकश

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा- यह सहायता एयरलाइन के AI-संचालित चैट असिस्टेंट, टिया के ज़रिए बस नेपाल ट्रैवल टाइप करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

भारत

Ashib Khan

Sep 10, 2025

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नेपाल आने जाने वाले यात्रियों को दिया तोहफा (Photo-ians)

Nepal Protest: नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा कि 17 सितंबर तक नेपाल जाने या वहां से आने के लिए बुक किए गए यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं या पूर्ण धन वापसी के लिए रद्द कर सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए लिया निर्णय

एयरलाइन ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा- नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम 17 सितंबर तक नेपाल जाने या वहां से आने के लिए बुकिंग कराने वाले मेहमानों को परिवर्तन शुल्क या किसी भी किराए के अंतर की पूरी छूट के साथ भविष्य की किसी भी यात्रा तिथि के लिए अपनी यात्रा को स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्धारित करने के लिए समर्थन प्रदान कर रहे हैं। 

ये भी पढ़ें

‘पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है’, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र कर Supreme court ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
image

रद्द करने पर मिलेगी पूरी राशि

उन्होंने आगे कहा कि वैकल्पिक रूप से, जो यात्री इन तारीखों के लिए अपनी बुकिंग रद्द करना चुनते हैं, उन्हें उनके भुगतान के मूल तरीके या ट्रैवल एजेंट को पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।"

आसानी से प्राप्त की जा सकती है सेवा

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा- यह सहायता एयरलाइन के AI-संचालित चैट असिस्टेंट, टिया के ज़रिए बस नेपाल ट्रैवल टाइप करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। टिया एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। 

‘स्थिति पर रखेंगे नजर’

उन्होंने कहा कि नेपाल से आने-जाने के हमारे ऑपरेशन कल के बाद भी लगातार जारी रहेंगे। हम अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र रखते रहेंगे।

नेपाल में विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हुए

बता दें कि नेपाल सरकार द्वारा कर राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 8 सितंबर को काठमांडू और पोखरा, बुटवल और बीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद पीएम केपी ओली और पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। 

ये भी पढ़ें

Nepal Gen-Z Protest: हिंसा के बीच एयरपोर्ट को चालू करने के दिए आदेश, उड़ानें होंगी शुरू
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Sept 2025 06:57 pm

Hindi News / World / Nepal Protest: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को दिया तोहफा, फ्री यात्रा और पूर्ण रिफंड की पेशकश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.