Nepal Protest: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को दिया तोहफा, फ्री यात्रा और पूर्ण रिफंड की पेशकश

Nepal Protest: नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा कि 17 सितंबर तक नेपाल जाने या वहां से आने के लिए बुक किए गए यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं या पूर्ण धन वापसी के लिए रद्द कर सकते हैं।
एयरलाइन ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा- नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम 17 सितंबर तक नेपाल जाने या वहां से आने के लिए बुकिंग कराने वाले मेहमानों को परिवर्तन शुल्क या किसी भी किराए के अंतर की पूरी छूट के साथ भविष्य की किसी भी यात्रा तिथि के लिए अपनी यात्रा को स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्धारित करने के लिए समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि वैकल्पिक रूप से, जो यात्री इन तारीखों के लिए अपनी बुकिंग रद्द करना चुनते हैं, उन्हें उनके भुगतान के मूल तरीके या ट्रैवल एजेंट को पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।"
एयरलाइन ने अपने बयान में कहा- यह सहायता एयरलाइन के AI-संचालित चैट असिस्टेंट, टिया के ज़रिए बस नेपाल ट्रैवल टाइप करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। टिया एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि नेपाल से आने-जाने के हमारे ऑपरेशन कल के बाद भी लगातार जारी रहेंगे। हम अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र रखते रहेंगे।
बता दें कि नेपाल सरकार द्वारा कर राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 8 सितंबर को काठमांडू और पोखरा, बुटवल और बीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद पीएम केपी ओली और पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया।