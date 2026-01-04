4 जनवरी 2026,

विदेश

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से गुस्से में किम जोंग, कई मिसाइलें दागीं, टेंशन में अमेरिका!

US attack Venezuela: उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड ने कहा है कि वे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन लॉन्च से कोई तत्काल खतरा नहीं है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 04, 2026

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। (फोटो- ANI)

US attack Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च करने की जानकारी सामने आई है।

अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड ने शनिवार को बताया कि उसे उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल लॉन्च की जानकारी है और वह सहयोगियों व साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, साथ ही यह भी कहा कि इन लॉन्च से कोई तत्काल खतरा नहीं है।

क्या बोले अमेरिकी अधिकारी?

अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किया है। हमें इसकी पूरी जानकारी है। इसको लेकर हम अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा- मौजूदा आकलन से पता चला है कि मिसाइल लॉन्च करने से अमेरिकी कर्मियों और किसी भी क्षेत्र या हमारे सहयोगियों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अमेरिका अपनी मातृभूमि और क्षेत्र में हमारे सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्वी सागर की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं

यह बयान तब आया जब उत्तर कोरिया ने शनिवार को पूर्वी सागर की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इस पर दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा यह उत्तर कोरिया का इस साल का पहला हथियार परीक्षण था।

दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (JCS) के अनुसार, मिसाइलों को प्योंगयांग के पास के इलाकों से सुबह लगभग 7:50 बजे लॉन्च किया गया था। लॉन्च का पता तब चला जब क्षेत्रीय सुरक्षा अलर्ट पर थी।

JCS ने बयान में यह भी कहा- हमारी सेना अतिरिक्त लॉन्च के खिलाफ बढ़ी हुई निगरानी के बीच अमेरिका और जापान के साथ उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल की जानकारी साझा करते हुए एक मजबूत तैयारी की स्थिति बनाए हुए है।

ऐसे समय में हुआ मिसाइल लॉन्च

मिसाइल लॉन्च एक संवेदनशील समय पर हुआ क्योंकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर-स्तरीय वार्ता के लिए बीजिंग जाने की तैयारी कर रहे थे।

इसके अलावा, उत्तर कोरिया ने ऐसे समय में मिसाइलें दागीं हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। इसके बाद से वैश्विक तनाव बढ़ गया है।

किम जोंग की धमकी

उत्तर कोरिया का आखिरी मिसाइल परीक्षण 7 नवंबर को हुआ था, जब उसने पूर्वी सागर की ओर एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। वह लॉन्च पिछले साल प्योंगयांग द्वारा किया गया छठा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण था।

उधर, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मादुरो को अपना 'दोस्त' बताते हुए अमेरिका से मांग की है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अगर मादुरो को रिहा नहीं किया गया, तो इसके गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिणाम होंगे और यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है।

